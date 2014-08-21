Отставку министра Шереметы должна принять Рада - министр юстиции

«Согласно Конституции Украины Верховная Рада Украины принимает решение об отставке членов правительства. К этому времени Павел Шеремета остается действующим министром», - сказал Петренко.

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При этом он отметил, что может сказать только положительные слова в адрес своего коллеги, однако работать в правительстве действительно непросто. «Работает закостенелая бюрократическая система. Многим хочется написать заявление и уйти», - отметил Петренко. Но в то же время подчеркнул, что нужно работать и принимать решения, в том числе по изменению работы госаппарата.

Как сообщал УНИАН, министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета подал заявление об отставке в связи с несогласием относительно проведения процедуры назначения заместителя министра - торгового представителя Украины Валерия Пятницкого.