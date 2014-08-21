Die Welt: Телефонная дипломатия Путина

В своей статье «Телефонная дипломатия Путина», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, Юлия Смирнова сообщает, что на следующей неделе президент России Владимир Путин в Минске впервые встречается с украинским президентом Петром Порошенко. Это знаменательная встреча, так как обе страны находятся в открытом конфликте. Кроме того, вокруг Путина никого нет. Это, в принципе, одна из немногих личных встреч с главами других государств в этом году. С начала украинского кризиса большинство западных политиков избегают Москвы – приглашения Путина на государственные визиты ограничены.

Президент России ищет свой собственный выход из изоляции и усиленно ставит на телефонную дипломатию. Согласно официальному сайту Кремля, с начала года до сегодня Путин провел 120 телефонных разговоров с международными политиками. Для сравнения: за весь последний год было опубликовано только 59 сообщений о телефонных разговорах. «Кому звонит Путин?», спросил недавно российский Lifestyle-сайт the-village.ru, который перевел звонки Путина в инфографику. Die Welt сама сосчитала подобные сообщения до августа – результат поразительный.

Чаще всего Путин созванивался в этом году с канцлером Германии Ангелой Меркель. 33 раза они разговаривали друг с другом по телефону, из которых 21 разговор был двусторонним – это значит только между ними. Остальные двенадцать телефонных звонков с Меркель были телефонными конференциями, при участии других глав государств.

В то время как количество звонков довольно бесспорно, толкования содержания и направления расходятся друг с другом. В последних телефонных разговорах 16 и 6 августа Меркель потребовала от Путина остановить военное оснащение и бойцов на восточной Украине. Так, по крайней мере, сообщил пресс-секретарь федерального правительства.Даже когда отношения между Меркель и Путиным значительно охладели, слово канцлера все еще имеет сильнейший вес в Кремле. Меркель снова и снова пыталась подтолкнуть президента России к изменению своей позиции в украинском конфликте. Чаще всего, девять раз, эти двое созванивались в июне, когда состоялся ряд многосторонних переговоров между Меркель, Путиным, президентом Франции Франсуа Олландом и Президентом Украины Петром Порошенко. Это было время прекращения огня, освобождения наблюдателей ОБСЕ и мирного плана Порошенко. Но на долгий срок ничего не удалось достичь, и в июле на востоке Украины снова вспыхнула война.

Со стороны Кремля, однако, в сообщениях о телефонных разговорах не было упоминания об этом. 6 августа Путин проинформировал канцлера о российской инициативе с гуманитарным конвоем. 16 августа он подчеркнул, что правительство в Киеве несет ответственность за события на востоке Украины.

Вторым по популярности собеседником Путина в последние недели был президент Франции Франсуа Олланд. Он, по-видимому, выступал в основном в качестве посредника: из 15 телефонных разговоров между Парижем и Москвой только шесть были двусторонними. Девять раз Олланд принял участие в многосторонних переговорах с другими политиками. С президентом США Бараком Обамой Путин, напротив, вел только двусторонний разговор - в общей сложности десять раз в этом году. Чаще всего - четыре раза – они созванивались в марте в связи с аннексией Крыма и первыми санкциями против России. Помимо этого они разговаривали только один раз в месяц.

Сразу после Обамы, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (девять телефонных звонков) и его беларуский коллега Александра Лукашенко (семь звонков). Эти две страны также входят в основанный Россией Таможенный союз. Чаще всего Путин созванивался с коллегами в августе, когда Россия остановила импорт продуктов питания из ЕС и США и должна была обсудить с членами Таможенного союза, как они к этому относятся.

Чаще всего – 25 раз – Путин совершал телефонные звонки в марте во время аннексии Крыма. В апреле была пауза – только 8 телефонных звонков. 24 раза глава Кремля поднимал трубку в июле, когда малазийский пассажирский самолет МН17 был сбит предположительно пророссийскими сепаратистами. Его наиболее трудным днем был, вероятно, день 20 июля, когда он за один вечер сделал четыре телефонных звонка - Ангеле Меркель, премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону, премьер-министру Голландии Марку Рютте и австралийскому премьер-министру Тони Эбботту. И в заключение, поздно ночью он записал видеообращение. 23 июля он снова провел четыре телефонных разговора - столько, сколько он проводил в прошлом году в течение месяца.

На официальном сайте Кремля в таких сообщениях всегда указывается, если разговор состоялся «по инициативе американской стороны» или «по инициативе немецкой стороны». Этим, вероятно, хотят подчеркнуть, насколько важен Путин – он не звонит, ЕМУ звонят.

Если Путин сам звонит, то пишут просто «состоялся телефонный разговор». И если Путин не хочет снимать трубку, это тоже имеет огромное значение. В начале марта, когда русские солдаты без знаков различия появились в Крыму, и российский Совет Федерации решил, что Москва имеет право ввести армию в Украину, временный президент Александр Турчинов и глава правительства Арсений Яценюк пытались дозвониться Путину, чтобы обсудить ситуацию. Напрасно. Своим молчанием Путин демонстрировал, что он не признает законность нового украинского правительства.

Первый разговор между Путиным и новым украинским президентом Петром Порошенко состоялся в начале июня. В этом же месяце были и другие разговоры – в общей сложности, шесть телефонных звонков, и все в июне. Тогда прямой контакт, видимо, не состоялся, после чего Порошенко решил не продлевать соглашение о прекращении огня. Несомненно, в дальнейшем был обмен информацией между Кремлем и другими главами государств по другим каналам, что в конечном счете привело к встрече в Минске. Официальные телефонные звонки также являются частью стратегии, как Кремль хочет представить себя общественности - в России и за ее пределами.