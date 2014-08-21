Болотов был "смотрящим" копанок Ефремова - Ландик

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил бывший народный депутат Украины Владимир Ландик.

"Мне объясняли, что именно Болотов в регионе Красного Луча, где у Ефремова машиностроительный завод, там он был "смотрящим" за копанками, начальником охраны и водителем. Я его не знаю лично. Я склонен верить тому, что говорят мои знакомые", - отметил он.

По его словам, отношение террористов к Александру Ефремову свидетельствует об их сотрудничестве.

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"Если человека (Ефремова, - Ред.) туда пускают, значит он с ними работает, если работает - значит финансирует, а это от 8 до 15-ти", - подчеркнул Ландик.

Также экс-нардеп убежден, что все причастные к преступлениям на Востоке Украины должны быть наказаны.

"Нельзя прощать преступное. Если в Славянске надевали кому-то на голову мешок, били, убивали, и за это нет наказания, то же делали и в Луганске, и за это нельзя наказывать? Тогда ребята вы такие же, как ЛНР и ДНР. Любое преступление должно быть наказано", - подчеркнул он.