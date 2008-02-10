Задержанному Рудьковскому срочно нужна перевязка

Заведующий отделом стационарного лечения клиники "Борис" Игорь Конивец (именно в этой клинике Рудьковский проходил лечение на момент задержания сот рудниками СБУ) заявил журналистам, что экс-министра задержали не в отделении стационара, а после того, как он покинул помещение клиники, сообщает Газета по-киевски.

По некоторым данным, это произошло на территории клиники, но охрана не имела возможности помешать задержанию.

По словам Игоря Конивц, 7 февраля Николаю Рудьковскому действительно сделали операцию. На следующий день ему уже позволили полупостельный режим и прогулки по больнице. Сегодня экс-министру должны были делать перевязку, а через пять дней снять швы. Его состояние, по словам врача, можно охарактеризовать как средней тяжести.

В СБУ же утверждают, что врачи засвидетельствовали, что задержание Рудьковского на двое суток не повредит его здоровью. В понедельник суд должен принять решение об избрании меры пресечения Рудьковскому – подписка о невыезде или содержание под стражей. До этого времени экс-министр будет находиться в отделе досудебного следствия СБУ.