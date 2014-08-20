Die Welt: Европа должна показать больше силы

В своей статье «Европа должна показать больше силы», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, Кристоф Шлитц пишет, что мир разваливается на пороге Европы. Кризис на Украине и ледниковый период с Россией, террористические группы исламистов каменного века в Ираке и Сирии, и наконец, обострение конфликта в Газе с возрождающейся ХАМАС угрожают также безопасности европейцев. На протяжении многих лет, внешняя политика ЕС, по сути, была политикой в хорошую погоду в укоренившейся геополитической структуре. Теперь эти времена позади. Есть новые альянсы, новые угрозы и новые рубежи.

Внешняя политика ЕС нуждается сейчас в настоящем лидерстве. Поэтому решение о следующем главном дипломате ЕС, которое будет принято 30 августа, является таким важным. Новый «Верховные представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности» стал ключевой позицией для проведения интересов ЕС: в ближайшие годы кризиса он должен удерживать вместе все внешнеполитические нити внутри ЕС и прийти к согласию между 28 странами, вовремя разработать стратегии для нового европейского ландшафта безопасности, а также успешно вести переговоры в качестве уважаемого брокера от имени европейцев в мире.

Это высокие требования. Поэтому должностью главного дипломата ЕС не стоит торговать на Брюссельском базаре. Но именно так это сейчас и выглядит. Главы правительств хотят составить собственные пакеты для разных европейских топ-должностей, которые ориентированы на всевозможные критерии, такие как, Восток, Запад, мужчина, женщина, новые страны-члены, старые страны-члены ЕС. Такой тип политического фольклора может быть уместным при распределении мест в региональном парламенте, для Брюсселя он не подходит. То, что помогает при занятии поста управляющего столярного предприятия из десяти человек, должно также быть решающим и для высших должностей в Брюсселе: Решающим фактором является пригодность кандидата. Европа больше не может позволить себе вторую Эштон, пост наконец-то должен получить лучший. Можно только крикнуть главам правительств: Выбирайте Штайнмайера! Министр иностранных дел Германии, как никто другой, обладает компетентностью, опытом, политическим инстинктом, дипломатическим чутьем и уважением.

Франк-Вальтер Штайнмайер в качестве нового европейского главного дипломата? По крайней мере, сегодня это нереально. Социал-демократ из Нижней Саксонии после мрачных годов Вестервелле чувствует себя просто отлично на своем посту как вернувшийся министр иностранных дел – но обращение к его государственной политической ответственности в трудные времена могло бы заставить его подумать. Но это приглашения, очевидно, не будет. Это обстоятельство связано с напряженной арифметикой пропорций и квот элиты ЕС. По правилам игры, в которых так называемое «право заимствования» важно для партий, фаворитка на место главы европейского правительства сейчас Федерика Могерини. Ее кандидатуру предложил премьер-министр Италии Маттео Ренци, который имел успех на европейских выборах, решительно выступал, ранее много обещал, но после этого мало что сделал и которого его соотечественники называют комиком ("il comico"). Но: Могерини социал-демократ, итальянка и женщина. Этого достаточно, по-видимому, как для квалификации. Но внешнеполитического опыта или международного положения у нее нет – 41-летняя Могерини только 6 месяцев занимает пост министра иностранных дел своей страны. У большинства глав правительств, в том числе и канцлера ФРГ, похоже, нехорошее предчувствие по поводу личности Могерини – но будет ли Ангела Меркель в конце готова нарушить правила игры в Брюсселе и сделать выбор в пользу качества? Возможно, они еще придут к другому малейшему общему знаменателю: такие имена, как Кристалина Георгиева (Болгария), Радослав Сикорский (Польша), Франс Тиммерманс (Нидерланды) и Элизабет Гигу (Франция) слышны в брюссельских коридорах. Но ни один из них, за исключением, возможно, Тиммерманса, даже не приблизился к формату Штайнмайера, ни один из них не сможет так направить и организовать европейскую политику, как это необходимо.

Опыт с нынешним министром иностранных дел Кетрин Эштон должен послужить достаточным предупреждением для глав правительств. У нее не было внешнеполитического опыта и международной репутации. Она запуталась в бюрократической паутине институтов ЕС и– несмотря на частичные успехи в ядерных переговорах с Ираном и в сближении между Сербией и Косово - не смогла придать европейской внешней политике стратегических убеждений, общей линии и действенности. Ее недостатки ни в коем случае не должны продолжать существовать. В нынешней кризисной политике ЕС, в общем, избавился от плохой фигуры: она действовала неуверенно, непоследовательно и без компаса. Это было заданием Эштон – ускорить ход дел. Например, Украина: события в Киеве с самого начала были неправильно оценены Евросоюзом, Эштон мало этим занималась и оставляла больше пространства для дополнительных поездок отдельных министров иностранных дел, на которых, в свою очередь, с подозрением смотрели их коллеги из ЕС. Единой проактивной стратегии для России и Украины сегодня нет и в помине. Пример Сирия и Ирак: ЕС слишком поздно отреагировал на зверства террористической группы исламского государства (IS). Эштон путешествовала по Азии, в то время как езидов в Северном Ираке жестоко убивали, и министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус был вынужден публично просить о кризисном заседании министров иностранных дел ЕС. Встреча тогда состоялась, но это было скорее официальное объявление: Каждая страна ЕС может в поддержке курдов делать то, что хочет. Как бороться с джихадистами? Не хочет ли ЕС послужить примером и поддержать в воздушных атаках на исламское государство? Что может сделать ЕС после длительного периода безразличия в Сирии и Ираке? Это актуальные вопросы, которые должны себе задать европейская внешняя политика. Для этого нужен сильный уполномоченный ЕС. Такой, как Штайнмайер.