Яценюк считает, что террористы целенаправленно уничтожают инфраструктуру Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил на заседании правительства.

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“По нашим данным, террористы, огонь которых корректируется со стороны России, точечно бьют по наиболее важным объектам инфраструктуры: по шахтам, электростанциям, по ТП (трансформаторные подстанции - УНИАН), по электросетям, железной дороге, мостам, коммуникациям. Ежеминутно умышленно наносятся миллионные убытки Украине. Это спланированные акции, чтобы нас задушить экономически. Россия осознает, что на восстановление Донбасса уже будут не миллиарды гривень, а миллиарды долларов”, - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, 19 августа Яценюк заявил, что убытки от боевых действий, которые продолжаются на востоке Украины, могут достичь 8 млрд дол.

«Мы говорили о том, что Украине нужно 8 млрд грн (на восстановление инфраструктуры востока – УНИАН), но как бы не вышло так, что нужно будет 8 млрд дол. Идет целевая атака на страну, убивают людей», - сказал глава правительства.