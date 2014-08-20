Бывший мэр Луганска: Кучма - "пахан" с садистскими наклонностями

Об этом он заявил в интервью "Обозревателю". "Ранний Кучма построил феодализм, потом построил олигархию, потом соединил все воедино, и мы остаемся в этой системе координат и поныне, - заявил Данилов. - Кучма – "пахан", он страну, как уничтожал, так и до сих пор участвует в ее медленном уничтожении. Человек с садистскими наклонностями. Он живет по совершенно другим нормам и правилам. В цивилизованной стране такого политика вынесли бы вперед ногами. У нас он продолжает официально представлять интересы Украины. Это просто нонсенс".

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При этом Алексей Данилов считает, что "проблема не в Кучме, а в нас самих". "На самом деле, наша проблема не в Кучме, а в нас самих - украинцах, которые волей псевдоправителей находятся в состоянии морально-нравственного кризиса и раз за разом позволяют втягивать себя в мелкие феодально-клановые разборки, обильно подогревая в средствах массовой информации", - заявил бывший мэр Луганска.

Напомним, ранее бывший народный депутат Левко Лукьяненко также заявил, что Леонид Кучма не должен представлять Украину на переговорах с террористами на Донбассе.