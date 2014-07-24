Кучма: террористы не идут на компромисс и ведут себя как "попугаи"
Контакты с восточными сепаратистами происходят регулярно в режиме видеоконференций
Член контактной группы, второй президент Украины, Леонид Кучма рассказал ТСН, что последнюю неделю контактная группа договаривалась о допуске международных миссий до места падения Boeing 777 в Торезе.
Кроме того, Кучма утверждает - представители сепаратистов и России не меняют позиций и на компромиссы не идут.
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"Мы каждый день встречаемся практически. Та сторона, они как попугаи: мы донецкая и луганская "народные республики" и более ничего не признаем. Компромисс, мне кажется, не они предлагают, а Россия. Как минимум. Государственный язык русский на всей территории Украины. И так, чтобы каждый регион имел не ту самостоятельность, которую мы предлагаем, с точки зрения побольше полномочий, а именно федерализации, а что федерализация для Украины - это значит, через некоторое время Украины не будет вообще", - сказал Кучма.