Кучма более страшен, чем Янукович – журналист

Об этом на своей странице в Facebook сообщила главный редактор газеты "День" Лариса Ившина.

По ее мнению, "Кучма более страшен, чем Янукович, который просто был тупиковой ветвью кучмизма".

Также Ившина подчеркивает, что Кучма не голосовал за принятие Декларации о независимости Украины.

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Кроме того, по ее словам, Кучма стал президентом из-за перепуга "красных директоров" и из-за России, которая поддерживала и продвигала его кандидатуру в Украине.