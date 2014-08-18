В Луганске идут бои, военные уничтожили базу террористов - ГИ "Права Справа"

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев. По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.

Читайте такжеВ СНБО очертили район активных боевых действий (карта АТО)«На шахте «Дуванская» была база боевиков. В результате артобстрела со стороны украинской армии база полностью уничтожена и сейчас горит», - сказал Снегирев.

Он также сообщил, что по состоянию на 21.00 «в Луганске идут бои, горят Центральный рынок и Ленинский райисполком».