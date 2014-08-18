В Луганске идут бои, военные уничтожили базу террористов - ГИ "Права Справа"
21:45, 18 августа 2014Политика
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В Луганске на территории шахты «Дуванская» украинскими военными уничтожена база террористов.
В Луганске идут бои / vk.com Sava Luch
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев. По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.
Читайте такжеВ СНБО очертили район активных боевых действий (карта АТО)«На шахте «Дуванская» была база боевиков. В результате артобстрела со стороны украинской армии база полностью уничтожена и сейчас горит», - сказал Снегирев.
Он также сообщил, что по состоянию на 21.00 «в Луганске идут бои, горят Центральный рынок и Ленинский райисполком».
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