Более 40 раненых в зоне АТО получат высшее образование по гражданским направлениям подготовки

С целью реализации инициативы Министра обороны Украины генерал-полковника Валерия Гелетея относительно привлечения к поступлению по заочной форме обучения по гражданским направлениям подготовки военнослужащих раненых во время выполнения задач в зоне проведения антитеррористической операции в оборонном ведомстве проводится соответствующая работа.

С целью обеспечения социальной защиты указанной категории военнослужащих, Департаментом военного образования и науки совместно с Военно-медицинским департаментом Министерства обороны Украины, а также высшими военными учебными заведениями и военными учебными подразделениями высших учебных заведений (ВВУЗ) принимаются меры по реализации соответствующего поручения Министра обороны Украины.

Представителями ВВУЗ проведена предварительная работа в медицинских учреждениях Вооруженных Сил Украины военнослужащими Вооруженных Сил Украины из числа лиц рядового и сержантского состава, которые получили ранения во время участия в проведении антитеррористической операции и в настоящее время находятся на стационарном лечении в военных медицинских заведениях Вооруженных Сил Украины.

В период с 18 по 23 августа 2014 года с указанной категорией военнослужащих проводятся вступительные экзамены. С этой целью была спланирована и организована работа выездных приемных комиссий высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений ВУЗ в военно-медицинских учреждениях ВС Украины.

По результатам предварительной работы представителей ВВУЗ в военно-медицинских учреждениях ВС Украины более 40 человек изъявили желание получить соответствующий уровень высшего образования за счет средств бюджета Министерства обороны Украины.