В сети появились списки раненых террористов "ЛНР" с адресами
03:40, 18 августа 2014Политика
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В руки активистов попали списки раненых террористов, которые проходили лечение в одной из больниц Луганска.
Луганские террористы "засветили" свои имена и адреса в больничных списках / facebook.com/EuroMaydan
Один из таких списков опубликовала на своей странице в Facebook сообщество "Евромайдан".
После освобождения медицинского учреждения списки с пациентами, среди которых и большое количество боевиков, сохранились.
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В частности, в документе указаны их имена, а также адреса проживания.
"В освобожденной больнице Луганска списки раненых террористов с адресами сохранились. И таких листочков очень много", - говорится в сообщении.
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