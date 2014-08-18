В сети появились списки раненых террористов "ЛНР" с адресами

Один из таких списков опубликовала на своей странице в Facebook сообщество "Евромайдан".

После освобождения медицинского учреждения списки с пациентами, среди которых и большое количество боевиков, сохранились.

Читайте такжеБоевики взяли в плен украинских офицеров-переговорщиков - пресс-центр АТО

В частности, в документе указаны их имена, а также адреса проживания.

"В освобожденной больнице Луганска списки раненых террористов с адресами сохранились. И таких листочков очень много", - говорится в сообщении.