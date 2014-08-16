СБУ разоблачила конвертационный центр по отмыванию российского теневого капитала

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, разоблачена и прекращена противоправная деятельность разветвленного конвертационного центра, через который путем противоправных финансовых сделок в «теневое обращение» была выведена, по предварительным оценкам, сумма, эквивалентная 15 миллиардам гривень.

Противоправный механизм заключался в масштабном проведении с территории Украины незаконных финансовых операций по управлению российским капиталом.

«Установлено, что из России безналичные средства выводились на счета оффшорных компаний нерезидентов, и впоследствии через специально созданные сотни фиктивных предприятий, с привлечением десятков коммерческих банковских учреждений, заходили в Украину и превращались здесь в валютную наличность. Упаковки с обналиченными долларами вне таможенного контроля автомобилями вывозились в Россию», - говорится в сообщении.

Следствием получены сведения, что часть этой наличности (речь идет об особенно значительных суммах) в декабре-феврале 2014 года оставалась в Украине для финансирования противоправной деятельности. Сейчас проверяется возможное использование этих российских средств в преступных действиях против активистов Майдана, в частности, для оплаты преступлений так называемых «титушек» и «антимайдановцев».

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В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины по представлению СБУ наложены аресты на счета злоумышленников в 30 коммерческих банках в разных регионах Украины. Изъято 220 тысяч долларов наличными.

14 августа с.г. спецподразделением Службы безопасности Украины проведены обыски офисных и жилищных помещений, банковских учреждений, автотранспорта в Киеве, Днепропетровске и Кировограде.

Сотрудники СБУ изъяли более 1200 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали конвертационный центр, около 200 единиц компьютерной техники с программами «банк-клиент», электронными ключами для управления счетами иностранных (российских и оффшорных) компаний, более 2000 носителей информации, а также финансово-хозяйственную документацию этих структур.

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Более 400 изъятых печатей и оттисков печатей принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в Российской Федерации - г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Самара и др.

Продолжается следствие. Осуществляются розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех эпизодов, противоправных схем конвертационного центра и лиц, причастных к преступной деятельности.