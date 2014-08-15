Олланд требует от России отвести войска от украинской границы

21:13, 15 августа 2014
Политика
4 0

Президент Франции Франсуа Олланд призвал Россию уважать территориальную целостность Украины и срочно отвести войска от границ. Это, по его мнению, позволит снизить напряжение в регионе.

REUTERS

Как сообщает ТСН, об этом Олланд сказал во время выступления в Марселе по случаю 70-летия открытия Второго фронта во время Второй мировой войны.

Читайте такжеLe Monde: продажа кораблей "Мистраль" - Москва бросает вызов Парижу

"В то время, как я с вами разговариваю, существует большое напряжение на восточной границе Украины. Я призываю, в первую очередь Россию, уважать территориальную целостность Украины. Кроме того, лидеров обеих стран сделать необходимые усилия, чтобы остановить эскалацию", - сказал Олланд.

Напомним, что российская бронетехника вчера уже вошла на территорию Украины. Это подтвердил официальный Киев и НАТО. Москва же отрицает факт вторжения в Украину.

Очевидцы сообщили, что колонна бронетехники под российскими флагами уже около Луганска.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter