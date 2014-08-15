Олланд требует от России отвести войска от украинской границы
Президент Франции Франсуа Олланд призвал Россию уважать территориальную целостность Украины и срочно отвести войска от границ. Это, по его мнению, позволит снизить напряжение в регионе.
Как сообщает ТСН, об этом Олланд сказал во время выступления в Марселе по случаю 70-летия открытия Второго фронта во время Второй мировой войны.
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"В то время, как я с вами разговариваю, существует большое напряжение на восточной границе Украины. Я призываю, в первую очередь Россию, уважать территориальную целостность Украины. Кроме того, лидеров обеих стран сделать необходимые усилия, чтобы остановить эскалацию", - сказал Олланд.
Напомним, что российская бронетехника вчера уже вошла на территорию Украины. Это подтвердил официальный Киев и НАТО. Москва же отрицает факт вторжения в Украину.
Очевидцы сообщили, что колонна бронетехники под российскими флагами уже около Луганска.