Олланд требует от России отвести войска от украинской границы

Как сообщает ТСН, об этом Олланд сказал во время выступления в Марселе по случаю 70-летия открытия Второго фронта во время Второй мировой войны.

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"В то время, как я с вами разговариваю, существует большое напряжение на восточной границе Украины. Я призываю, в первую очередь Россию, уважать территориальную целостность Украины. Кроме того, лидеров обеих стран сделать необходимые усилия, чтобы остановить эскалацию", - сказал Олланд.

Напомним, что российская бронетехника вчера уже вошла на территорию Украины. Это подтвердил официальный Киев и НАТО. Москва же отрицает факт вторжения в Украину.

Очевидцы сообщили, что колонна бронетехники под российскими флагами уже около Луганска.