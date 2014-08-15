Совет ЕС завершил обсуждение ситуации в Украине

18:16, 15 августа 2014
Политика
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На внеочередном заседании Совета Европейского Союза по вопросам иностранных дел завершено обсуждение ситуации в Украине. 

REUTERS

Ожидается заключение.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Совета ЕС на странице в Твиттере.

Читайте такжеСМИ: Евросоюз готовит личную встречу Порошенко и Путина «Обмен мнениями по Украине завершился. Заключение будет. Сейчас – дискуссия относительно кризиса в Западной Африке из-за вируса Эбола”, - сообщили в Совете ЕС.

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