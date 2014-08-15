Порошенко: С Украиной сейчас весь мир. Никогда мы не имели такой мощной поддержки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, на встрече с военнослужащими, освобожденными из плена террористов в Донецкой области, Порошенко отметил, что сейчас постоянно проводит переговоры с мировыми лидерами. «С Украиной сейчас весь мир. Никогда мы не имели такой мощной поддержки», - сказал президент.

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Он сообщил, что Украина сформировала около 80 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. «Международный Комитет Красного Креста принимает гуманитарную помощь и обеспечивает, чтобы жители Луганска, и не только этого города, получили продукты, медикаменты, генераторы для снабжения энергетики и т.д. Мы хотим, чтобы все люди, которые страдают от террористической деятельности так называемых «ДНР» и «ЛНВ», вернулись к нормальной жизни», - подчеркнул Порошенко.

При этом президент отметил, что агрессор продолжает совершать провокации против Украины. «Но сегодня они фактически остались в изоляции - никто в мире их не поддерживает», - сказал Порошенко.