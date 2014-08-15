Порошенко: С Украиной сейчас весь мир. Никогда мы не имели такой мощной поддержки
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что благодаря поддержке мирового сообщества удалось избежать эскалации ситуации вокруг «гуманитарного груза» из России.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, на встрече с военнослужащими, освобожденными из плена террористов в Донецкой области, Порошенко отметил, что сейчас постоянно проводит переговоры с мировыми лидерами. «С Украиной сейчас весь мир. Никогда мы не имели такой мощной поддержки», - сказал президент.
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Он сообщил, что Украина сформировала около 80 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. «Международный Комитет Красного Креста принимает гуманитарную помощь и обеспечивает, чтобы жители Луганска, и не только этого города, получили продукты, медикаменты, генераторы для снабжения энергетики и т.д. Мы хотим, чтобы все люди, которые страдают от террористической деятельности так называемых «ДНР» и «ЛНВ», вернулись к нормальной жизни», - подчеркнул Порошенко.
При этом президент отметил, что агрессор продолжает совершать провокации против Украины. «Но сегодня они фактически остались в изоляции - никто в мире их не поддерживает», - сказал Порошенко.