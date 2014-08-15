Колонна бронемашин РФ идет в сторону украинской границы - журналист (фото)

Колонна из 12 российских бронемашин идет в сторону границы с Украиной.

Об этом сообщил корреспондент Русской службы Би-би-си Юрий Вендик на своей странице в Twitter.

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"Не могу утверждать и не утверждаю, что - в Украину", - отметил журналист.

Также корреспондент пишет, что МЧС РФ устроило журналистам показ гуманитарного груза.

"Разделили на группы и водят показывать", - сообщил он.