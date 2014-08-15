Колонна бронемашин РФ идет в сторону украинской границы - журналист (фото)
10:26, 15 августа 2014Политика
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Российская бронетехника движется в сторону границы с Украиной.
REUTERS
Колонна из 12 российских бронемашин идет в сторону границы с Украиной.
Об этом сообщил корреспондент Русской службы Би-би-си Юрий Вендик на своей странице в Twitter.
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"Не могу утверждать и не утверждаю, что - в Украину", - отметил журналист.
Также корреспондент пишет, что МЧС РФ устроило журналистам показ гуманитарного груза.
"Разделили на группы и водят показывать", - сообщил он.
Колонна бронемашин (12 шт) идёт в сторону укр.границы. Не могу утверждать и не утверждаю, что - в Украину. pic.twitter.com/Q4XQW3YH2c
— Jüri Maloverjan (@MaloverjanBBC) August 15, 2014
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