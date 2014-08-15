Госдепартамент США назвал туристическим визит Путина в Крым

Об этом она сказала на брифинге, сообщает пресс-служба Госдепа. "Из того, что я слышала, он единственный турист, который в действительности туда поехал этим летом", - пошутила Мари Харф, отвечая на вопрос журналиста, который хотел услышать комментарий на тему заявлений Путина в Крыму.

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По словам Мари Харф, туристическая отрасль Крыма понесла значительные потери после аннексии и создала проблемы для российской экономики. "Их туристическая отрасль полностью обвалилась после вторжения россиян. Очевидно, что люди туда не ездят", - сказала она и назвала "большим грузом" полуостров для России. "Мне нечего добавить к этому", - отметила представитель Госдепа.

Как сообщал УНИАН, Путин 13-14 августа второй раз после аннексии Крыма посетил полуостров и выступил перед депутатами госдумы. Среди прочего он заявил, что хочет избежать изоляции России, призвал россиян к трудовому патриотизму и пообещал "помочь прекратить кровопролитие в Украине".