Над Суходольськом обстреляли украинский самолет - СМИ

02:03, 15 августа 2014
Политика
0 0

Над Суходольском Луганской области террористы обстреляли украинский самолет.

Reuters

Об этом сообщили в штабе исправительной трудовой колонии № 36, передает Еспресо.TV.

"Из зенитно-ракетного комплекса "Панцирь" террористами был обстрелян украинский самолет. Самолет цел", - сказали в штабе.

Читайте такжеНа Луганщине террористы обстреляли из "Градов" жилые дома: много раненых

Пресс-офицер АТО Леонид Матюхин не подтвердил информацию о том, что над Суходольском Луганской области террористы обстреляли украинский самолет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter