Над Суходольськом обстреляли украинский самолет - СМИ

Об этом сообщили в штабе исправительной трудовой колонии № 36, передает Еспресо.TV.

"Из зенитно-ракетного комплекса "Панцирь" террористами был обстрелян украинский самолет. Самолет цел", - сказали в штабе.

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Пресс-офицер АТО Леонид Матюхин не подтвердил информацию о том, что над Суходольском Луганской области террористы обстреляли украинский самолет.