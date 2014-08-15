Над Суходольськом обстреляли украинский самолет - СМИ
02:03, 15 августа 2014Политика
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Над Суходольском Луганской области террористы обстреляли украинский самолет.
Reuters
Об этом сообщили в штабе исправительной трудовой колонии № 36, передает Еспресо.TV.
"Из зенитно-ракетного комплекса "Панцирь" террористами был обстрелян украинский самолет. Самолет цел", - сказали в штабе.
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Пресс-офицер АТО Леонид Матюхин не подтвердил информацию о том, что над Суходольском Луганской области террористы обстреляли украинский самолет.
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