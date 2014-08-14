Экс-председатель Луганской ОГА считает, что губернаторов следует заменить на представителей президента
19:31, 14 августа 2014Политика
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Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад».
Председатель Луганской облгосадминистрации в 2005 году Алексей Данилов считает, что вместо института губернаторства в Украине нужно ввести в регионах институт представителей президента.
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Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».
«Я считаю, что этот институт губернаторства должен перестать существовать. Я считаю, что нужно, чтобы в регионах был представитель президента», - сказал Данилов.
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