Армия перекрыла сообщение между Луганском и другими захваченными территориями

Сегодня украинские военные освободили от террористов поселок Новосветловка вблизи Краснодона Луганской области и перекрыли последнюю возможность для автосообщения между захваченным Луганском и другими территориями, подконтрольными российским наемникам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, эти населенные пункты расположены рядом, в частности, с пограничным пунктом «Изварино» на границе с Россией.

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Сейчас продолжаются бои в поселке Хрящеватое, что на окружной под Луганском, где террористы построили мощный укрепрайон, отметил спикер СНБО.

Как добавил Лысенко, боевики пытаются контратаковать украинских военных по нескольким направлениям. Наиболее ожесточенные бои ведутся в районах Горловки, Красного Луча, Иловайска и Донецка. Кроме того, террористы продолжают стягивать значительные силы к Снежному. Также продолжаются бои вблизи Ленинского и Успенки, сказал он.