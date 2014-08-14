Депутаты не договорились относительно изменений к избирательному законодательству - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Александр Турчинов сказал после возобновления работы парламента после перерыва.

“Относительно изменений к избирательному законодательству, к величайшему сожалению, не нашли формата, в соответствии с которым можно было бы получить 226 по тем или иным избирательным законам”, - сказал он.Читайте такжеСегодня ВР рассмотрит законопроекты о санкциях и люстрации (онлайн-трансляция)

Спикер отметил, что пока нет изменений к избирательному законодательству, выборы в следующую ВР будут проходить по действующему закону.

“Я обращаюсь к руководителям депутатских групп и фракций продолжить консультации относительно изменений избирательного законодательства, потому что действующее законодательство, безусловно, не является совершенным”, - сказал Турчинов.