В Харцызске боевики предупредили жителей о "бомбежке" перед залпами в сторону Зугреса

Об этом УНИАН сообщили местные жители, ставшие очевидцами происходящего.

«Вчера вечером вооруженные боевики батальона «Восток» ездили на автобусе по улицам Харцызска и всех предупреждали о том, что «в 18 часов будет бомбежка от Нацгварции», вынудили продавцов закрыть центральный рынок, все магазины, почту и т. д. В частности, по ул. Вокзальная всех жителей призывали уйти в укрытие», - сообщили очевидцы.

После чего, как рассказали местные жители, в промежутке между 18.00 и 19.00 с восточной стороны Харцызска в сторону Зугреса, по жилым кварталам были произведены около 6 выстрелов из тяжелой артиллерии.

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По словам очевидцев, на месте обстрела сегодня множество разрушений зданий и есть жертвы среди мирных жителей.