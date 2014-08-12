"Кадыровцы" просят штаб АТО предоставить возможность отступить в Россию

С управлением войсками АТО по открытым каналам связи вышли представители "кадыровцев".

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Они просят переговоров относительно их ухода на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове бойцы батальона «Айдар» передали Генеральному консульству Российской Федерации двух российский наемников из Самары Евгения Сандакова и Бахтияра Перматова, которые добровольно сложили оружие.

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Наемники подчеркнули, что не решились возвращаться в Россию самостоятельно потому, что опасались того, что их на российско-украинской границе расстреляют.

После общения с журналистами Сандакова и Перматова завели на территорию Генконсульства России в Харькове.

Бойцы "Айдара" призвали граждан России, которые прибыли в Украину для участия в боевых действиях, добровольно сложить оружие и вернуться домой.