Грузия готова присоединиться к международной гуманитарной помощи Украине

Как сообщает пресс-служба президента Украины, президент Грузии выразил готовность приобщиться к международной гуманитарной помощи, поскольку Грузия в прошлом также стала объектом агрессии, и понимает сложность ситуации, в которой оказалась Украина.

В ходе диалога президент Грузии выразил обеспокоенность ситуацией на Донбассе, и попросил принять от имени народа Грузии слова соболезнования по поводу человеческих жертв в Украине. Он также заявил, что Грузия полностью поддерживает Украину в борьбе за территориальную целостность и суверенитет.

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Президент Украины от имени украинского народа поблагодарил Маргвелашвили за поддержку. «Мы ценим поддержку Грузии - как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Для нас Грузия была и остается партнером», - отметил президент Украины. Порошенко также добавил, что Украина заинтересована в обмене опытом грузинских реформ.

Глава государства заявил, что у обеих стран существуют общие вызовы, но также есть и похожие задания, в частности, имплементация Соглашения об Ассоциации с ЕС. Собеседники договорились продолжить диалог в начале сентября в рамках саммита НАТО в Ньюпорте.