Украинские военные освободили от боевиков Пантелеймоновку и готовятся к зачистке Илловайска

Силы АТО освободили от террористов населенный пункт Пантелеймоновка (Донецкая область), сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Как отмечается в сообщении, «10 августа в течение дня силы АТО наращивали свое преимущество и увеличивали сектор контроля во временно занятом террористами районе. В 14.00 был очищен от маргиналов населенный пункт Пантелеймоновка. В освобождении города участвовал полк спецназначения и отдельный разведывательный батальон».

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По данным разведки, в районе Илловайска бандформирования оборудовали целые укрепрайоны. Эти фортификации имеют многочисленные сооружения и огневые точки. На вооружении российских наемников танки, БМП и БМ-21 «Град», что значительно усложняет освобождение населенного пункта. Однако, шансов остаться в живых у террористов почти нет. Сегодня противник понес значительные потери в живой силе и технике. Силы АТО укрепились в заданном районе и готовятся к заключительному этапу операции по освобождению города, отмечается в сообщении.