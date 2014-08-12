Рада упростила процедуру оформления добровольцев в ряды Вооруженных сил

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий закон депутатам удалось принять со второй попытки. Его за основу и в целом поддержали 229 из 281 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

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Как отметил председатель парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Владимир Литвин, документ упрощает оформление на службу контрактников.

“Меняется организационный подход к оформлению на службу контрактников в особых условиях. Речь идет о том, чтобы они не проходили спецпроверку, чтобы это был упрощенный подход”, – сказал Литвин.

В свою очередь заместитель министра обороны Петр Мехед отметил, что законопроект нормирует прохождение военной службы в особый период и в мирное время, в частности комплектование должностей офицерского состава сержантами и старшинами с высшим образованием.

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Также документ предусматривает такое понятие как краткосрочный контракт до объявления решения о демобилизации, в целом делает гибкой систему заключения контрактов на прохождение военной службы для солдат и старшин от 3 до 5 лет, а для офицеров - от 2 до 5 лет; приводит в соответствие закон о воинской обязанности и военной службе с Семейным кодексом (относительно призывников-сирот).