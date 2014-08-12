Верховная Рада передала в зону АТО 41 парламентский автомобиль

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 303 народных депутата из 358, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект постановления зарегистрировал в ВР председатель Верховной Рады Александр Турчинов.

Согласно постановлению, с целью создания надлежащих условий для деятельности органов внутренних дел, которые действуют на территориях, освобожденных от террористов в ходе антитеррористической операции, и в соответствии со статьей 2 Закона «О правовом режиме имущества, которое обеспечивает деятельность Верховной Рады Украины», передается с баланса автобазы Управления делами аппарата ВР на баланс МВД 41 автомобиль.Читайте такжеПервая бронемашина "Кугуар" поступила на вооружение Нацгвардии и уже находится в зоне АТО (фото)

Аппарат ВР должен обеспечить в двухнедельный срок передачу имущества в соответствии с законодательством Украины. Речь идет о 36 автомобилях «Опель Омега» 2002 года выпуска, двух - «Шкода Октавия» 2005 года и одного - 2006 года, «Шкода Суперб» и «Тойота Камри» - 2006 года выпуска.