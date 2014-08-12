США: Кремль может под прикрытием гуманитарной миссии ввести "элементы военных сил"

Об этом сказала представитель Государственного департамента США Мари Харф на последнем брифинге в Вашингтоне, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы обеспокоены тем, что Россия может попытаться использовать гуманитарную или миротворческую операцию для того, чтобы ввести в Украину элементы военных сил", - сказала она.

Харф отметила, что украинская власть должна дать согласие на проведение каждой акции, которая проводится на ее территории.

"Россия не имеет права вмешиваться в дела Украины без разрешения Киева. Мы обеспокоены этим, и детально следим за этой ситуацией", - сказала она.

Представитель Госдепа обратила внимание на последнее наращивание Россией военных сил на границе с Украиной, ряд аналитиков и политиков оценивали это как подготовку к введению войск на украинскую территорию собственно под предлогом миротворческой или гуманитарной миссии.

Она также добавила, что нет "никаких симпатий" к сепаратистам в Украине, которые «взяли в руки оружие и убивают невинное мирное население».

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Как сообщал УНИАН, 11 августа президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу заявил, что Россия во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста направляет в Украину гуманитарный конвой. "Отмечено, что российская сторона во взаимодействии с представителями Международного комитета Красного Креста направляет в Украину гуманитарный конвой", - отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

В то же время, по информации Еврокомиссии, в телефонном разговоре с Баррозу Путин заверил, что готов сотрудничать с международными гуманитарными организациями в вопросе гуманитарной помощи Украине.

В свою очередь Международный Комитет Красного Креста заявляет, что готов способствовать миссии гуманитарной помощи в Украине привлечением, одобрением и поддержкой всех заинтересованных сторон, но ожидает от РФ деталей.

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Сегодня, 12 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что колонна с российской гуманитарной помощью въедет в Украину в точке, согласованной с Киевом.

Колонна «будет организована Международным Комитетом Красного Креста, но состоит из российской колонны, которая въедет на украинскую территорию в пункте, по которому достигнуто соглашение с украинской стороной», - заявил Песков в интервью, данном перед отправлением колонны.

Колонна с гуманитарной помощью выехала из Подмосковья. Ее доставят 280 КамАЗов. Среди грузов - продовольствие, в частности 400 тонн круп, 100 тонн сахара, 62 тонны детского питания, 54 тонны медицинского имущества и лекарств, 12 тыс. спальных мешков и 69 электростанций разной мощности.