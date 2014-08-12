Красный Крест ждет от России деталей гуманитарной помощи

Об этом говорится в заявлении организации, сообщает BBC Украина.

В организации сообщили, что представители комитета 11 августа встретились с представителями российских и украинских властей и предоставили им документ, который определяет предпосылки операции. Среди них отмечено, что все стороны должны согласиться, что Красный Крест будет доставлять помощь.

"До начала операции МККК должен получить без неоправданной задержки от властей РФ все необходимые детали, касающиеся помощи, в том числе ее объем и тип, а также требования относительно транспортировки и хранения", - сказано в заявлении.

Вместе с тем в организации заявляют, что все стороны должны гарантировать безопасность работников Красного Креста и транспорта в течение всего времени операции, поскольку "организация не принимает вооруженную охрану".

Читайте такжеРоссияне в соцсетях хвастаются, как грузят военные фуры "гуманитаркой" для Украины"Практические детали этой операции нужно выяснить до того, как мы начнем двигаться дальше с этой инициативой", - сказал председатель операций МККК в Европе и Центральной Азии Лорана Корбаз.

Как сообщал УНИАН, 11 августа президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу заявил, что Россия при взаимодействии с представителями Международного комитета Красного креста направляет в Украину гуманитарный конвой.

"Отмечается, что российская сторона во взаимодействии с представителями Международного комитета Красного креста направляет в Украину гуманитарный конвой", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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В то же время, по информации Еврокомиссии, в телефонном разговоре с Баррозу Путин заверил, что готов сотрудничать с международными гуманитарными организациями в вопросе гуманитарной помощи Украине.