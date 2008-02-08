В НУ-НС признали, что ПР может устроить досрочные выборы

"Для внеочередных выборов должны быть соответствующие основания. Эти основания определены в Конституции. И если создадутся соответствующие предпосылки, если ПР повторит то, что сделала оппозиция в 5 созыве, и все депутаты сложат свои полномочия, и так же откажутся от полномочий все следующие в списке, тогда могут возникнуть основания, предусмотренные 82 статьей Конституции Украины, которые были в прошлый раз", - так прокомментировал народный депутат от фракции "Наша Украина - Народная Самооборона" Юрий Ключковский в разговоре с корреспондентом сайта RAZOMвозможность еще одних досрочных выборов в Украине.

"А относительно других оснований, - прибавил он, - это 30 дней непроведение заседаний ВР - такое основание может возникнуть, если они на протяжении 30 рабочих дней будут срывать заседание. Тогда у Президента появляется право назначать выборы. Однако это именно правого Президента, а не обязанность. Потому за Президентом будет решение, проводить ли внеочередные выборы, не проводить ли".

Юрий Ключковский надеется, что здравый смысл победит. "Если же оппозиция будет и в дальнейшем упорствовать в бессмысленном противостоянии, я думаю, мы найдем способ проведения заседания вопреки их желанию и препятствиям", - сказал народный депутат.