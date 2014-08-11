Геращенко: Международная гуманитарная миссия и «военный конвой» - разные понятия

Украинская власть прилагает максимум усилий для решения гуманитарных проблем жителей населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, пострадавших в результате силовых действий террористов, заявила Уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Востоке Ирина Геращенко в эфире телеканала «Украина». Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«К сожалению, террористы и сепаратисты не дают возможности украинской власти доставить гуманитарные грузы. Обстреливают даже машины «скорой помощи», медицинские миссии. Поэтому Президент Украины выступил с инициативой международной гуманитарной помощи для Луганска, где наибольшие проблемы», - подчеркнула Геращенко. «Украинская сторона настаивает на том, что эта международная гуманитарная помощь должна предоставляться, исходя из норм международного права под эгидой Международного Комитета Красного Креста и тех международных организаций, которые, согласно международному праву, выполняют подобную миссию. Это должна быть международная гуманитарная миссия, а не «военный конвой». Это разные понятия», - отметила Уполномоченный Президента.

Любые предложения российской гуманитарной помощи Геращенко назвала «кощунством».

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Уполномоченный отметила, что Президент провел переговоры с мировыми лидерами о том, чтобы осуществление гуманитарной миссии происходило под эгидой Международного Комитета Красного Креста. Украинские власти настаивают на том, чтобы международная гуманитарная миссия доставила помощь тем, кто страдает от действий террористов, а не в руки преступников.

«Президент Украины выступил с инициативой, чтобы вопросы международной гуманитарной миссии обсудила Трехсторонняя контактная группа, которая сегодня собиралась на консультации. Группа пригласила на свое заседание представителя «ЛНР» Алексея Карякина, чтобы обсудить вопросы безопасности и маршрут, но он не явился, сорвав консультации», - сообщила Уполномоченный Президента. По ее словам, это еще раз подтверждает нежелание ЛНР помочь мирным жителям, которые сегодня остаются без воды, продовольствия из-за действий боевиков.