МИД: Гуманитарная помощь придет исключительно для гражданского населения Луганщины

Кроме грузов, подготовленные украинской стороной, миссия будет включать также и международный компонент, в частности, гуманитарную помощь, предоставленную Международным Комитетом Красного Креста, США, ЕС, а также Россией, сообщает МИД Украины.

Поступления в Украину гуманитарных грузов будет осуществляться в соответствии с законодательства Украины и международного права, а также с соблюдением подходов, применяемых Международным Комитетом Красного Креста и полностью разделяются Украиной и всем мировым сообществом.

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Логистическое сопровождение Международной миссии гуманитарной помощи, в частности ее доставка и распределение, будет обеспечиваться представителями Международного Комитета Красного Креста и Украины. При этом важно, что гуманитарная помощь будет распределяться исключительно среди гражданского населения Луганщины, которое уже в течение длительного времени страдает от действий незаконных вооруженных формирований и террора.