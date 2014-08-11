Украинские правозащитники и польский депутат завтра планируют встретиться с летчицей Савченко

Украинские правозащитники и депутат польского Сейма завтра, 12 августа, приедут в Воронеж (РФ) для встречи с похищенной в Украине украинской летчицей Надеждой Савченко, которая содержится в местном СИЗО.

Об этом УНИАН сообщили организаторы поездки.

В состав делегации входят три человека: представитель Центра гражданских свобод (Украина) Валерий Рыбак, от Фонда «Открытый диалог» (Украина) Петр Охотин и депутат Сейма Республики Польша Анджей Левандовский.

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Как сообщал УНИАН, Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в Россию «без документов под видом беженки». Украинская власть заявляет, что Савченко похитили террористы на Донбассе, и потом передали российской власти. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Савченко.

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Летчицу удерживают в СИЗО Воронежа. 25 июля Воронежский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Савченко до 30 августа, отказавшись выпустить ее под залог.