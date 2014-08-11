Правительство зарегистрировало в ВР законопроект о санкциях

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Напомним, 8 августа Кабмин утвердил проект закона о 26 видах санкций в отношении иностранных субъектов и передал в СНБО перечень компаний и граждан, причастных к преступлениям в Украине.

По словам премьера Арсения Яценюка, в соответствие с законом Украина имеет право ввести 26 видов санкций.Читайте такжеГлава Нацбанка: «Лучше уничтожить деньги, чем отдать врагу»

Среди них, блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрещение участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или опосредствованно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах.Читайте такжеКабмин ожидает, что 12 августа Рада примет законы о санкциях против России

Кроме этого, в законопроекте прописаны санкции относительно деятельности СМИ. В частности, речь идет о запрете или ограничении ретрансляции теле- и радиоканалов; запрете пользования радиочастотным ресурсом Украины; ограничении или прекращении деятельности средств массовой информации и других субъектов информационной деятельности, в том числе в сети Интернет.