Батальон "Днепр" задержал "народного мэра" Алчевска Бойко - Филатов (фото)

Батальон "Днепр" задержал "народного мэра" Алчевска Николая Бойко.

Заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов в соцсети сообщил, что батальон "Днепр" задержал "народного мэра" Алчевска Николая Бойко. Напомним, украинская армия наступает на позиции террористов сразу в четырех направлениях: Донецк, Луганск, Алчевск – Стаханов, Торез – Снежное. публикацияBorys Filatov.

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