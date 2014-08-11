Батальон "Днепр" задержал "народного мэра" Алчевска Бойко - Филатов (фото)

15:30, 11 августа 2014
Политика
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Батальон "Днепр" задержал "народного мэра" Алчевска Николая Бойко.

Алчевск

Заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов в соцсети сообщил, что батальон "Днепр" задержал "народного мэра" Алчевска Николая Бойко.

Фото: borys.filatov

Напомним, украинская армия наступает на позиции террористов сразу в четырех направлениях: Донецк, Луганск, Алчевск – Стаханов, Торез – Снежное.

публикацияBorys Filatov.
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