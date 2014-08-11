За время проведения АТО погибли 568 украинских военных и свыше 2,1 тысячи получили ранения

13:07, 11 августа 2014
Армия
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За время проведения АТО погибли 568 украинских военных и 2 тыс. 120 получили ранения.

Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 6 украинских военных, 24 ранены

По его словам, за все время проведения АТО погибли 568 украинских военнослужащих и 2 тыс. 120 получили ранения.

Лысенко добавил, что всем раненным была оказана медицинская помощь.

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