За время проведения АТО погибли 568 украинских военных и свыше 2,1 тысячи получили ранения
13:07, 11 августа 2014Армия
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За время проведения АТО погибли 568 украинских военных и 2 тыс. 120 получили ранения.
Усім пораненим була надана медична допомога/ Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 6 украинских военных, 24 ранены
По его словам, за все время проведения АТО погибли 568 украинских военнослужащих и 2 тыс. 120 получили ранения.
Лысенко добавил, что всем раненным была оказана медицинская помощь.
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