Спецподразделение «Киев-1» остановило схватку между «майдановцами» и коммунальщиками, которые демонтируют сцену
Бойцы спецподразделения «Киев-1», которые стоят на Майдане Незалежности для обеспечения охраны общественного порядка, остановили сегодня столкновение между жителями палаточного городка на Майдане и коммунальщиками, которые начали демонтировать сцену.
Об этом сообщает отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве.
Как отмечается, сегодня в центре столицы киевляне, коммунальщики и спасатели продолжали убирать территорию, которая ранее была занята палаточным городком.
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Бойцы спецподразделения «Киев-1» со вчерашнего дня находятся в центральной части столицы и охраняют общественный порядок.
«На Майдане во время уборки сцены, что с прошлого года стояла в центре города, между так называемыми «майдановцами» и гражданами произошла небольшая потасовка. Бойцы спецподразделения пресекли возможный конфликт. После того, как бойцы батальона отошли, «майдановцы» снова начали строить сцену», - говорится в сообщении.