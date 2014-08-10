Спецподразделение «Киев-1» остановило схватку между «майдановцами» и коммунальщиками, которые демонтируют сцену

Об этом сообщает отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

Как отмечается, сегодня в центре столицы киевляне, коммунальщики и спасатели продолжали убирать территорию, которая ранее была занята палаточным городком.

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Бойцы спецподразделения «Киев-1» со вчерашнего дня находятся в центральной части столицы и охраняют общественный порядок.

«На Майдане во время уборки сцены, что с прошлого года стояла в центре города, между так называемыми «майдановцами» и гражданами произошла небольшая потасовка. Бойцы спецподразделения пресекли возможный конфликт. После того, как бойцы батальона отошли, «майдановцы» снова начали строить сцену», - говорится в сообщении.