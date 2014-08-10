Донецк ночью обстреливали из тяжелых орудий (фото)

В Киевском районе Донецка утром снаряд попал в поликлинику, в результате чего пострадала женщина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Ночь на 10 августа в Донецке прошла неспокойно, периодически по всему городу раздавались звуки залпов и автоматные очереди. Массированный обстрел из тяжелых орудий начался около 4.00… В результате попадания снарядов в Киевском районе разрушены частный жилой дом по ул. Маркова и часть поликлиники больницы № 18, где находилась регистратура. Возле больницы пострадала женщина», - сказано в сообщении.

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В микрорайоне Широкий снаряд попал в газораспределительную подстанцию, на место выехали специалисты ПАО "Донецкгоргаз" для оценки причиненного ущерба и ликвидации аварии.

Также в результате обстрелов обесточены 19 трансформаторных подстанций на первой и второй площадках Админпоселка.

Кроме того, есть сообщения о том, что из-за попадания снаряда горит продуктовый магазин в Кировском районе. Информация проверяется.