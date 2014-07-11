В Донецке ночь прошла крайне неспокойно, в районе аэропорта шли бои – горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Ночь с 10 на 11 июля в Донецке прошла крайне неспокойно. В районе аэропорта шли боевые действия с применением тяжелой артиллерийской техники. Жители многих районов около 20.15 слышали звуки пролетающего низко самолета, на центральных магистралях очевидцы наблюдали крупную военную технику», - сказано в сообщении.Читайте такжеБоевики обстреляли из зенитных установок ЗУ-23 Донецкий аэропорт - Тымчук

Но, в горсовете отметили, что по состоянию на 9.00, коммунальные службы города работают без сбоев, общественный транспорт вышел на линии в достаточном составе.

В связи с тем, что 5-километровая зона вокруг аэропорта остается небезопасной, ограничено движение транспорта: троллейбусы по маршруту №10 следуют до пр. Панфилова; автобусы в режиме "обычный" по маршрутам №№10 и 73 - до пр. Партизанского; маршрутные такси по маршруту №10 - до "ш/у Октябрьский рудник"; автобусы в режиме "обычный" по маршрутам №№50 и 80 – не работают в связи с установкой бетонных заграждений на пути следования. Маршрутные такси в этом направлении работают, объезжая препятствие через жилые кварталы; троллейбусы по маршруту №18 – не работают из-за растяжки противотанковых шипов.