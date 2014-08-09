Кличко уверяет, что договорился с "сотниками" об освобождении Майдана
02:58, 09 августа 2014Политика
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Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что достиг договоренности с "сотниками" Майдана об освобождении Крещатика.
Фото УНИАН
Об этом он рассказал в эфире "Шустер live" в пятницу, пишет Украинская правда.
Кличко отметил, что переговоры ведутся постоянно и проходят тяжело.
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Однако, по его словам, достигнута договоренность с так называемыми "сотниками", что в ближайшие дни "улица Крещатик и прилегающие улицы будут освобождены для движения".
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