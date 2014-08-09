СБУ передала международным экспертам доказательства планирования РФ теракта с самолетом "Аэрофлота"

Об этом он рассказал в пятницу в эфире ток-шоу "Шустер live", пишет Украинская правда.

По словам Наливайченко, СБУ обладает достаточной доказательной базой в том числе спутниковыми снимками и свидетельствам очевидцев.

"Мы предоставили международным экспертам, которые полностью признали эту доказательную базу и взяли к работе", - сказал Наливайченко.

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По его словам, готовился огромный циничный повод для вторжения российских войск на территорию Украины и угроза такой операции еще сохраняется.

"Планы вторжения, судя по размещению российских войск, того, насколько интенсивно происходит снабжение военной техники ... не сняты", - сказал Наливайченко.