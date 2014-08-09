СБУ передала международным экспертам доказательства планирования РФ теракта с самолетом "Аэрофлота"
Председатель СБУ Валентин Наливайченко сказал, что международные эксперты приняли к работе доказательства того, чтоРоссия планировала теракт с самолетом "Аэрофлота" над Украиной.
Об этом он рассказал в пятницу в эфире ток-шоу "Шустер live", пишет Украинская правда.
По словам Наливайченко, СБУ обладает достаточной доказательной базой в том числе спутниковыми снимками и свидетельствам очевидцев.
"Мы предоставили международным экспертам, которые полностью признали эту доказательную базу и взяли к работе", - сказал Наливайченко.
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По его словам, готовился огромный циничный повод для вторжения российских войск на территорию Украины и угроза такой операции еще сохраняется.
"Планы вторжения, судя по размещению российских войск, того, насколько интенсивно происходит снабжение военной техники ... не сняты", - сказал Наливайченко.