Начальник СБУ Черкасской области рассказал, как в феврале уничтожали секретные документы

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола заявил начальник УСБУ в Черкасской области Олег Котляр.

По его словам, в то время по всей стране прокатилась волна нападений и захватов зданий СБУ. В то же время, вся информация и документы, которые сохраняются в СБУ, имеют гриф «секретно». Поэтому, чтобы обезопаситься от распространения секретной информации, уничтожались секретные документы.

По словам Котляра, по этому факту была проведена служебная проверка, и все действия УСБУ были признаны правильными.

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Как сообщал УНИАН, 20 февраля 2014 года, во дворе управление СБУ в Черкасской области неизвестные лица жгли бумаги. Люди, которые работают в зданиях недалеко, утверждали, что из здания УСБУ во внутренний дворик управления неизвестные лица выносили мешки с какими-то бумагами и сжигали их. Тогда в УСБУ заверили, что просто сжигают мусор.