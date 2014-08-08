Майдан и его требования

«Майдан будет стоять», «наши требования не выполнены», «ничего не изменилось», «власть нас не замечает»… Вчера и сегодня эти фразы довелось услышать сотни раз. И сотни раз не получилось с ними согласиться.

Давайте-ка вспомним Майдан ноября-декабря. Тогда, в самом начале, требование было одно: вернуться к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. После жестокого разгона студентов, когда на главную площадь страны вышли сотни тысяч людей, список претензий к власти расширился: помимо СА с ЕС украинцы считали нужным наказать тех, кто отдал приказ коммунальщикам устанавливать среди ночи новогоднюю елку, и тех, кто отдал приказ сотрудникам спецподразделения «Беркут» зачистить Майдан.

Ответом власти на эти требования стали драконовские «законы 16 января», начались столкновения на Грушевского, погибли первые из Небесной сотни – Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. После этого Майдан заставил убогую оппозицию делать хоть что-то – представлять людей на площади в высоких кабинетах на переговорах с Януковичем и Ко. В начале февраля список требований к диктаторскому режиму был таков:

· возвращение к парламентско-президентской республике и автоматическое сокращение президентских полномочий;

· отмена «законов 16 января», амнистия участникам акций протеста, вывод «Беркута» и внутренних войск из Киева, помощь в поиске пропавших активистов, наказание виновных в избиениях, похищениях и пытках людей;

· отставка Кабмина Николая Азарова и формирование технического (переходного) правительства на паритетных условиях, с вхождением в министерства представителей оппозиции и гражданского общества;

· избрание нового состава Центризбиркома, принятие нового закона о выборах и, как следствие, проведение досрочных выборов президента и парламента;

· освобождение из тюремного заключения экс-премьера Юлии Тимошенко;

· избрание нового состава Конституционного суда, появление представителей оппозиции в Нацсовете по телевидению и радиовещанию, а также Счетной палате;

· люстрация.

Давайте будем справедливыми, сейчас, через полгода после объявления этих требований, часть из них, так или иначе, была удовлетворена. Но, продолжим.

После внезапного бегства экс-президента Виктора Януковича в Ростов, дальнейшем исчезновении многих функционеров его администрации и правительства, появления Небесной сотни, Майдан сконцентрировался на требовании сформировать Кабмин народного доверия. Получилось, честно скажем, так себе: нужного количества профессионалов с незапятнанной репутацией, а не партийных функционеров, в рядах бывшей оппозиции не нашлось. Поэтому получилось правительство камикадзе. Которое, впрочем, пыталось удержать ситуацию и во время аннексии Крыма Россией, и во время дестабилизации пророссийскими силами Востока и Юга страны. В это же время начали выполняться те требования Майдана из широкого списка, до которых раньше не доходили руки. Во всяком случае, и досрочные президентские выборы, и переформатирование ЦИК состоялись. Также началось расследование против причастных к гибели Небесной сотни.

Следующим этапом обновления пожеланий Майдана стала инаугурация нового президента. Сразу после нее, на народном Вече, была объявлена резолюция Майдана, в которой были прописаны такие требования к уже новой власти:

· установление мира на всей территории Украины;

· разработка и обнародование общегосударственной программы спасения Украины;

· непризнание аннексии Крыма;

· возврат средств семьи бывшего президента Януковича и его сторонников;

· запрет отмывания средств через оффшоры;

· сокращение аппаратов президента, правительства и парламента;

· отмена летних каникул для Верховной Рады;

· назначение даты парламентских выборов, новый закон о выборах;

· люстрация.

Прошло еще два месяца. АТО, раненые, погибшие, внутренние переселенцы, таможня, медицина, минобороны, пятая колонна, волонтеры, давление общественных организаций на Раду, развал коалиции, подготовка к перевыборам парламента… Майдан все это время стоял и что-то «контролировал», заседая в палатках в центре Киева. В полной безопасности и вдалеке от реальности. Другой, зимний состав Майдана, все это время волонтерил: помогал, собирал, закупал, спасал, защищал, селил, трудоустраивал, готовил законы, обсуждал их в Кабмине и с президентом, настаивал на голосованиях… И снова все это по бесконечному кругу.

Сегодня, нынешними постояльцами Майдана, могут быть озвучены новые требования. Но, прежде чем это произойдет, хотелось бы, чтобы эти люди все же подключились к выполнению предыдущих пожеланий. Не сомневаюсь, что это произойдет. Если, конечно, эти люди действительно имеют отношение к Майдану, меняющему мировоззрение, а не предоставляющему бесплатное жилье и пропитание.