НАТО планирует увеличить количество совместных учений с Украиной - Расмуссен
00:44, 08 августа 2014Политика
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НАТО планирует увеличить количество совместных военных учений с Украиной.
НАТО планирует увеличить количество совместных учений с Украиной / nato.int
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на брифинге в Киеве.
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«Мы будем и в дальнейшем развивать способность украинских военных и военных НАТО сотрудничать между собой. Мы планируем и в дальнейшем больше военных учений, мероприятий сотрудничества и совместных мероприятий подготовки и образования», - сказал Расмуссен.
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