НАТО планирует увеличить количество совместных учений с Украиной - Расмуссен



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на брифинге в Киеве.

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«Мы будем и в дальнейшем развивать способность украинских военных и военных НАТО сотрудничать между собой. Мы планируем и в дальнейшем больше военных учений, мероприятий сотрудничества и совместных мероприятий подготовки и образования», - сказал Расмуссен.