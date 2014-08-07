Bloomberg: одинокий протест российского чиновника

В статье Леонида Бершидского под названием «Одинокий протест российского чиновника», опубликованной на сайте Bloomberg, пишется о том, что противостояние президента Владимира Путина с Западом превратило Россию в корпоративное государство, которое заняло оборонительную позицию, и где инакомыслие равносильно предательству. В связи с этим одинокий протест чиновника из министерства экономики кажется еще более впечатляющим.

Из-за введения Западом финансовых санкций и стоимости интеграции Крыма, правительству России в последнее время приходится искать способы закрыть дыры в бюджете. Часть пенсионных взносов россиян за 2014 год, которая была предназначена для негосударственных пенсионных фондов, например, была конфискована и потрачена на Крым. Теперь правительство приняло меры, чтобы направить взносы за 2015 год – а это около $25 млрд – на текущие потребности.

Заместитель министра экономики Сергей Беляков протестовал против этого шага, заявив, что это подорвет веру в российскую пенсионную систему, снизит уровень инвестиций и замедлит темпы экономического роста. Он проиграл, потому что Путин больше заинтересован в своем политическом выживании и ограждении России от враждебного Запада. Вместо того чтобы, стиснув зубы, вернуться к своей работе, продолжать добиваться расположения иностранных инвесторов и решать их споры с российскими чиновниками, Беляков высказал свое мнение на Facebook.

«Мне стыдно за решение о продлении моратория на инвестирование средств негосударственных пенсионных фондов», – написал он. «Я прошу у всех прощения за глупости, которые мы делаем и за то, что мы не дорожим своим словом».

Пресс-секретарь правительства Наталья Тимакова набросилась на Белякова в комментариях. «Сергей, работа правительства – это коллективная ответственность», – написала она (ее комментарии потом удалили, но не она сама, как она утверждает, но они доступны в виде скриншотов). «Если Вам очень стыдно, вы знаете, что делать. Если это терпимо, вы сделали все, что могли, политическое решение было принято. Теперь нужно его выполнять».

«Мы перестали стыдиться», – ответил Беляков. «Это очень плохо».

Беляков, которого очень ценил Игорь Шувалов, некогда очень влиятельный заместитель премьер-министра России, который отвечал за экономические реформы, не отказался от своего заявления. Наоборот, он подтвердил свое мнение в отдельном сообщении. Это вылилось в полномасштабный бунт, единственный, который произошел в удушливой атмосфере третьего президентского срока Путина. Судя по всему, он поплатился своей работой: государственная служба новостей РИА Новости сообщила сегодня о том, что он был уволен.

41-летний Беляков – не диссидент. Он окончил академию ФСБ, которой руководит влиятельная служба России. Он был государственным служащим с 2008 г., быстро поднимался по карьерной лестнице в Министерстве экономики. Он никогда раньше не осмеливался публично критиковать решения Кабинета министров. Ему поручили добиться того, чтобы руководители западных компаний приехали на Петербургский экономический форум ранее в этом году, и он раскритиковал тех из них, которые под давлением правительства США отклонили приглашение.

Однако в последнее время раздражение, вызванное тем политическим курсом, который выбрали российские власти, кажется, взяло над ним верх. 1 августа он написал:

Предлагаю запретить следующие словосочетания как подрывающие основы современного российского государства и задающие неправильные ориентиры: инвестиционный климат, экономический рост, экономика (вообще), модернизация, диверсификация, развитие не сырьевых секторов экономики, меры экономического стимулирования и т.д.».

Даже целое министерство Белякова не имеет достаточно влияния, чтобы остановить российские власти от принятия политических решений, которые ставят национализм и империалистическую геополитику выше экономического благосостояния страны – в том числе сегодняшний запрет на ввоз продуктов питания и импорт сельскохозяйственной продукции из стран, которые ужесточили санкции против России. Путин явно намерен затыкать рот возражающим экспертам, таким как этот взбунтовавшийся замминистра. Тем не менее, не может не радовать тот факт, что такие люди вообще есть, и они осмеливаются высказывать свое мнение. Возможно, они смогут помочь будущей, более разумной России воссоединиться с миром.