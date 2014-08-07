Die Presse: Марш, критикующий Москву, запрещен

Об этом пишет Беатрис Бёзигер на сайте газеты Die Presse.

"Больше автономии для Сибири!" Этот лозунг пародия, провокация или настоящее стремление к большей независимости? Для жителей Сибири «марш за федерализацию Сибири» был попыткой сформулировать вопрос о будущем региона, пишет Артем Лоскустов. 28-летний парень из Новосибирска – художник и соорганизатор марша, который требует от Москвы большей независимости для огромной части страны.

Открытым остается вопрос: Лоскустов рассматривает первоначально запланированный на 17 августа митинг как арт-акцию или преследует реальные политические цели? Для большинства российские власти не имеют смысла. Они запретили запланированный в Новосибирске митинг. Чтобы «обеспечить стабильность конституционного порядка, территориальной целостности и суверенитета России», так звучит официальное обоснование властей третьего по величине города страны и «столицы» Сибири.

Жесткая реакция властей показывает, что Москва совсем по-другому рассматривает федерализацию в пределах своих государственных границ, чем в случае с восточной Украиной. Уже многие месяцы официальная Россия яростно требует больше полномочий для регионов на востоке соседней страны.

Цензура интернет-порталов

Исчерпав все законы, Москва попыталась препятствовать освещению марша в прессе. В общей сложности от 14 различных интернет-порталов соответствующий контролирующий орган Роскомнадзор потребовал удалить уже опубликованные статьи. Это коснулось и известных СМИ, например, независимого новостного портала slon.ru. На сайте был доступным для общественности материал, призывающий к массовым мероприятиям, которые нарушают законные распоряжения, поясняет Роскомнадзор. В интервью порталу slon.ru Лоскустов пожаловался, что Сибирь поставляет все свои ресурсы в Москву, а взамен получает поток идиотских законов.

Ужесточение закона об интернете

Русской службе ВВС орган надзора грозит закрытием всего сайта. Обвинение: нарушение закона об экстремизме. В интервью художник объяснил, что само название его мероприятия относится к событиям на востоке Украины. «В российских СМИ и российской пропаганде это называют федерализацией», так Лоскутов ответил на вопрос ведущего. В среду запись интервью все еще была на сайте ВВС. У нас не было намерения удалять ее, мы просто изменили дополнительный текст на главной странице, сообщила ВВС Россия.

Стремление к провокации Лоскустова понятно. Россия может совершенно не беспокоиться о запланированном «марше за федерализацию Сибири». Против политики Кремля не выступит и оппозиция, Путин прочно сидит в седле, его рейтинг, согласно опросам аналитического института «Левада», с марта постоянно около 80 процентов. Тем не менее, законы для гражданского общества ужесточаются непрерывно с возвращением Путина к власти два года назад. С февраля 2014 года, интернет-сайты, которые пропагандируют «экстремизм» или призывают к участию в несанкционированных мероприятиях, блокируются без решения суда.