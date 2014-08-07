РФ не имеет никаких правовых оснований удерживать украинских военных - Петренко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Петренко отметил, что в настоящее время МИД предпринимает все меры, чтобы вернуть украинских военнослужащих, которые были вынуждены отступить на территорию России в результате обстрела со стороны террористов.

"Я убежден, что в ближайшее время наши граждане будут на территории Украины. Мы считаем, что наши военнослужащие находятся там в качестве заложников, потому что нет никаких правовых оснований РФ удерживать их на своей территории", - отметил министр, отметив, что в случае, если дипломатические механизмы не дадут эффекта, будут применены правовые механизмы.

"Это, соответственно, обращение к комитетам ООН с заявлениями о том, что одна из стран удерживает заложников и, возможно, обращения в судебные органы, такие как Европейский суд по правам человека, но это крайние меры, и, я думаю, что этот вопрос решится дипломатически", - сказал он.

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Как сообщалось, 72-я и 79-я бригады Вооруженных сил Украины фактически находились в окружении и подвергались постоянным артобстрелам, как со стороны боевиков с востока Украины, так и с территории России.

В целом 449 украинских военнослужащих, которые принимали участие в АТО в восточных областях, пересекли с 1 по 4 августа границу России, после чего попросили помощи по возвращению в Украину. Почти все они покинули территорию России 4 и 5 августа.

В то же время сегодня, 7 августа, спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил об аресте в России 5 украинских офицеров.

В частности, он отметил, что на территории Российской Федерации до сих пор силой удерживаются 18 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 28 пограничников.

"Согласно оперативной информации, в отношении 18 наших военнослужащих возбуждены уголовные дела... Из них пятеро арестованы", - сказал он.

"На протяжении всего времени российские следователи выбивают из украинцев признание в том, что они целенаправленно обстреливали российскую территорию", - отметил Лысенко.