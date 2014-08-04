Боец объяснил, почему их бригада отступила в РФ: Нас отстреливали из "Града" десятками

Боец 72-й отдельной механизированной бригады, которого вместе с товарищами сейчас возвращают в Украину с территории России объяснил, почему военным пришлось отступить в РФ, сообщает ТСН.

Боец рассказал, что отступление на территорию России стал вынужденной мерой, ведь его бригада была полностью отрезана от обеспечения в течение 3-х недель и не имела не только, чем воевать, но и ощущала нехватку питьевой воды.

"Больше 3 недель находились под обстрелами, любые попытки выйти заканчивались потерями техники и личного состава. Три недели пытались выбраться, все стало заканчиваться - и боеприпасы, и с водичкой начались проблемы. Наше начальство постоянно заявляло - "мы вас выведем, потерпите еще сутки". Эти разговоры ни к чему не приводили", - говорит боец.

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По словам десантника, никто из 438 военных, которые оказались на территории России, не согласился остаться на территории РФ, хотя в Украине их ждут длительные разбирательства их отступления. Боец надеется, что их ждут объективные разбирательства, ведь другого выхода они не видели, тем более, что бригада уже понесла большие потери.

"Мы даже не знаем, сколько погибших. Раненых очень много. Самая счастливая 4-я рота - там один погибший и один тяжелый", - рассказывает десантник. Виновными в том, что произошло, 72-я бригада считает руководство АТО и работников тыла, которые не помогали с обеспечением.

Еда у бойцов была в течение этого времени благодаря волонтерам, которые один раз смогли добраться позиций бригады.

"С нашей стороны то, что мы пошли - это было не малодушие. Мы просто живым щитом стояли. Нас отстреливали одного за другим, а часто и десятками одновременно, когда "Град" отрабатывал по нам", - объясняет военный.