Израиль запретил поставки беспилотников в Россию
13:25, 07 августа 2014Политика
1
Минобороны Израиля запретило компаниям оборонного комплекса поставлять беспилотники в России.
Израиль запретил компаниям оборонного комплекса поставлять беспилотники в России/ segodnya.co.il
Об этом сообщает сайт СНБО.
"В частности, Министерство обороны Израиля запретило компаниям оборонного комплекса страны вести любые переговоры по поставкам беспилотных летательных аппаратов и технологий в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении ведомства. Читайте такжеСНБО: В Запорожской области сбит российский беспилотник
В ведомстве подчеркивают, действие указанных ограничений распространяется и на действующие контракты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter