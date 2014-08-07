Израиль запретил поставки беспилотников в Россию

Об этом сообщает сайт СНБО.

"В частности, Министерство обороны Израиля запретило компаниям оборонного комплекса страны вести любые переговоры по поставкам беспилотных летательных аппаратов и технологий в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении ведомства. Читайте такжеСНБО: В Запорожской области сбит российский беспилотник

В ведомстве подчеркивают, действие указанных ограничений распространяется и на действующие контракты.